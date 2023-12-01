Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:00

Терещенко предположил, из-за чего продолжается безголовая серия Овечкина

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Сегодня ночью ведь отдал голы и прервал серию без очков. Плюс сказывается смена тренера. Некоторые игроки травмированы. «Ничего страшного. Сегодня ночью отдал голы. Наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Плюс, смена тренера. Некоторые игроки травмированы. Он снова провел мало времени на льду? Это игра, есть определенные роли. Не думаю, что на этом стоит сосредотачиваться», — сказал Терещенко «СЭ».

Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4). В матче с «Дакс» Александр сыграл всего чуть более 14 минут — это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
Хоккей
НХЛ
1
0
Читайте также
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Терещенко считает, что Овечкин правильно не уделяет внимание рекорду Гретцки: «Все равно все мы ждем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 22 13 9 27
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
2 Ванкувер 24 15 9 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 23 10 13 23
5 Сиэтл 24 8 16 22
6 Эдмонтон 22 9 13 19
7 Анахайм 23 9 14 18
8 Сан-Хосе 23 5 18 12
Результаты / календарь
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
1.12 03:00
Торонто – Сиэтл
 4 : 3 Б
1.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
1.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 2 : 4
1.12 03:00
Монреаль – Флорида
 1 : 5
1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 1
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 3 : 0
1.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
1.12 04:00
Сент-Луис – Баффало
 6 : 4
1.12 04:00
Виннипег – Эдмонтон
 1 : 3
1.12 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 1 : 6
1.12 05:00
Калгари – Даллас
 4 : 3 ОТ
1.12 05:00
Аризона – Колорадо
 4 : 3 ОТ
1.12 06:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
1.12 06:00
Анахайм – Вашингтон
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 24 36
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 22 33
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 24 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 23 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости