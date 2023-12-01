Терещенко предположил, из-за чего продолжается безголовая серия Овечкина
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Сегодня ночью ведь отдал голы и прервал серию без очков. Плюс сказывается смена тренера. Некоторые игроки травмированы. «Ничего страшного. Сегодня ночью отдал голы. Наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Плюс, смена тренера. Некоторые игроки травмированы. Он снова провел мало времени на льду? Это игра, есть определенные роли. Не думаю, что на этом стоит сосредотачиваться», — сказал Терещенко «СЭ».
Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4). В матче с «Дакс» Александр сыграл всего чуть более 14 минут — это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».
В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87