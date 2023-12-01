Терещенко предположил, из-за чего продолжается безголовая серия Овечкина

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Сегодня ночью ведь отдал голы и прервал серию без очков. Плюс сказывается смена тренера. Некоторые игроки травмированы. «Ничего страшного. Сегодня ночью отдал голы. Наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Плюс, смена тренера. Некоторые игроки травмированы. Он снова провел мало времени на льду? Это игра, есть определенные роли. Не думаю, что на этом стоит сосредотачиваться», — сказал Терещенко «СЭ».

Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4). В матче с «Дакс» Александр сыграл всего чуть более 14 минут — это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.