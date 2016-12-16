Теему Селянне: "Только у Овечкина такой же бросок, как у Лайне"

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне считает, что молодой Патрик Лайне выглядит лучше, чем выглядел сам Селянне в 18 лет. Он добавил, что Лайне обладает таким же мощным броском, как и Александр Овечкин.

– Ему всего 18. Я не был так хорош, когда мне было 18, насколько я себя помню. По крайней мере, я не был так хорошо готов. Но сейчас хоккейные программы настолько продвинулись, что можно достичь топ-уровня раньше, чем это было в мои времена. Я с удовольствием наблюдаю за Лайне. У него сумасшедший бросок, не так часто встречающийся. Разве что Овечкина можно назвать. Я не знаю того, кто мог бы составить в этом конкуренцию Ови и Лайне, кто смог бы побороться с ними за звание обладателя лучшего броска. У Бретта Халла был похожий.

– Для вас символично, что Лайне играет за "Виннипег"?

– Безусловно. Еще когда "Джетс" выбрали его на драфте, я был очень и очень рад, что он отправится туда, где я провел несколько незабываемых лет. Я знал, что в Виннипеге его полюбят. Он вполне способен пойти моим путем. Я давал ему пару советов, но буквально парочку. Сказал ему, чтобы он не верил людям, которые говорят, насколько он хорош. Или плох. Особенно это прессы касается. И не брать в голову то, что говорят. Но сейчас, повторюсь, молодежь настолько здорово готова ко всему, в том числе психологически, что я не думаю, что у него могут возникнуть проблемы.

– Как думаете, возможно ли сейчас забить за сезон 76 голов, как некогда вы?

– Нет. Не думаю.

– Кросби забил 21 гол за 24 матча, почти по графику идет.

– Он молодец, но я все равно не думаю, что это реально. Конечно, все может быть. Когда Майк Босси, будучи новичком, забил 53 гола, никто не думал, что этот рекорд будет побит. И однако же его побили. Правда, в мои времена и хоккей был другим, и его философия – был куда больший уклон в сторону атаки. И вратари стали гораздо лучше. Хоккей вырос со всех точек зрения, сейчас это гораздо сложнее. Только я бы хотел видеть большую результативность. Возможно, если уменьшат экипировку вратарей – это поможет. И все же 76 шайб – изменения в правилах должны быть радикальными. (Игорь ЕРОНКО)