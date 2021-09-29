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Таварес: «Для Мэттьюса нет предела совершенству. У него уникальный бросок»

11:35
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Капитан «Торонто» Джон Таварес прокомментировал возвращение форварда Остона Мэттьюса к тренировкам в общей группе канадского клуба.

«Было здорово его видеть. Конечно, очень важно, что он в команде как на льду, так и вне его. Здорово видеть его прогресс, будем надеяться на его скорейшее возвращение.

Для него нет предела совершенству. Он хочет продолжать развиваться и не делать перерывов в том, что его делает успешным. Впечатляет, что в прошлом сезоне он играл с травмой, но все равно нашел способ адаптировать свою игру к новым условиям. У него уникальный бросок.

Я знаю, об этом много говорят, но он также обладает способностью адаптироваться, когда у него нет пространства или возможности проявить свои лучшие качества. Будь то травма или соперник, который отбирает у него время и пространство. Он является стабильным и опасным игроком, потому что находит разные способы играть результативно», — цитирует Тавареса русскоязычный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Мэттьюс провел 52 матча в НХЛ, набрав 66 (41+25) очков. Также на его счету 5 (1+4) очков в 7 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/mehttyuz-prinyal-uchastie-v-trenirovke-toronto/c-326418678

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Александр Кравченко все материалы автора

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