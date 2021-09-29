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Панарин: «Я никогда не делаю пасов вслепую. Я глухой!»

10:25
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой пас на Энтони Битетто в предсезонном матче с «Бостоном» (3:2). 

«Видел ли я Битетто, или просто отправил шайбу в надежде на лучшее? Я никогда не делаю пасов вслепую. Просил ли Битетто шайбу? Я глухой!» — цитирует Панарина в Twitter журналист Винс Меркольяно.

В игре с «Бостоном» Панарин отдал 2 результативных передачи и стал автором победной шайбы.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/vzmercogliano/status/1443035875219316736?s=20

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Александр Кравченко все материалы автора

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