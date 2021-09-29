Панарин: «Я никогда не делаю пасов вслепую. Я глухой!»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой пас на Энтони Битетто в предсезонном матче с «Бостоном» (3:2).

«Видел ли я Битетто, или просто отправил шайбу в надежде на лучшее? Я никогда не делаю пасов вслепую. Просил ли Битетто шайбу? Я глухой!» — цитирует Панарина в Twitter журналист Винс Меркольяно.

В игре с «Бостоном» Панарин отдал 2 результативных передачи и стал автором победной шайбы.