Панарин: «Я никогда не делаю пасов вслепую. Я глухой!»
10:25
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой пас на Энтони Битетто в предсезонном матче с «Бостоном» (3:2).
«Видел ли я Битетто, или просто отправил шайбу в надежде на лучшее? Я никогда не делаю пасов вслепую. Просил ли Битетто шайбу? Я глухой!» — цитирует Панарина в Twitter журналист Винс Меркольяно.
В игре с «Бостоном» Панарин отдал 2 результативных передачи и стал автором победной шайбы.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/vzmercogliano/status/1443035875219316736?s=20
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