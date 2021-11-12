Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко забросил эффектную шайбу в матче «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Видео

06:21
Теги:

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Счет стал ничейным 3:3.

Хоккеист при игре в большинстве в силовой манере прошел слева от ворот мимо нескольких соперников и бросил под щиток вратарю.

Для 29-летнего форварда это пятая шайба в сезоне. Всего у него 12 (5+7) очков в 11 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
0