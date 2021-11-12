Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Счет стал ничейным 3:3.

Хоккеист при игре в большинстве в силовой манере прошел слева от ворот мимо нескольких соперников и бросил под щиток вратарю.

Для 29-летнего форварда это пятая шайба в сезоне. Всего у него 12 (5+7) очков в 11 матчах.