Тарасенко забросил эффектную шайбу в матче «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Видео
06:21
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Счет стал ничейным 3:3.
Хоккеист при игре в большинстве в силовой манере прошел слева от ворот мимо нескольких соперников и бросил под щиток вратарю.
Для 29-летнего форварда это пятая шайба в сезоне. Всего у него 12 (5+7) очков в 11 матчах.
Power moves lead to power goals. #stlblues pic.twitter.com/jOyT0dUZkv— St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 12, 2021
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