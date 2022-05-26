Тарасенко вышел на чистое третье место по очкам за «Сент-Луис» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо». Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в Кубке Стэнли в истории клуба.

Теперь у Тарасенко 60 (41+19) очков в 89 матчах плей-офф за карьеру. Он обошед Эла Макинниса, у которого 58 (14+44) очков. Больше россиянина в истории «Блюз» в Кубке Стэнли набирали только Берни Федерко (101) и Бретт Халл (117).

В этом розыгрыше Кубка Стэнли на счету Тарасенко 6 голов и 3 голевые передачи в 11 матчах.