Бучневич набрал 10-е очко в этом плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» отыграл еще одну шайбу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо». Счет стал 3:2 в пользу «Эвеланш».

На 10-й минуте третьего периода голом отметился Роберт Томас. Ассистировал ему российский нападающий Павел Бучневич.

Таким образом, в этом розыгрыше Кубка Стэнли на счету россиянина уже 9 голевых передач и 1 гол — 10 очков.