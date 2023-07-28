Генменеджер «Оттавы»: «Очень рады добавить в наш состав игрока такого калибра, как Тарасенко»

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«Владимир — прирожденный бомбардир. Он динамичный игрок, который может забить из любой зоны в атаке, а также недооцененный плеймейкер, который сделал карьеру, играя в нападении на себя и своих партнеров по линии. Очень рады добавить в наш состав игрока такого калибра», — цитирует пресс-служба лиги Дориона.

С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». Этим летом он стал свободным агентом.