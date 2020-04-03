НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко показал, как играет в хоккей с детьми во дворе во время карантина

09:41
Владимир Тарасенко. Фото Instagram
Владимир Тарасенко. Фото Instagram
Теги:

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выложил видео, как он с детьми играет в хоккей во дворе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир