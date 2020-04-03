Тарасенко показал, как играет в хоккей с детьми во дворе во время карантина

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выложил видео, как он с детьми играет в хоккей во дворе.

Тарасенко играет с детьми (1/3) pic.twitter.com/60yQ083R7g — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 3, 2020

Тарасенко играет с детьми (2/3) pic.twitter.com/pyOTAIZhzr — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 3, 2020

Тарасенко играет с детьми (3/3) pic.twitter.com/G7vl78Imdn — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 3, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.