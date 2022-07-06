Тарасенко не снимал запрос на обмен из «Сент-Луиса»

Нападающий Владимир Тарасенко не снимал запрос на обмен из «Сент-Луиса», утверждает Daily Faceoff.

Сохраняется возможность, что клуб обменяет 30-летнего российского форварда этим летом.

Контракт нападающего с зарплатой в 7,5 миллиона долларов с «блюзменами» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Тарасенко в 75 матчах регулярного чемпионата набрал счет 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Российский хоккеист через агента затребовал обмен в прошлом году. По вине врачей «Блюз» россиянину пришлось делать две операции на плече, из-за чего у него возник конфликт с руководством клуба.