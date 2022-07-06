«Каролина» включилась в борьбу за Клода Жиру

Нападающий Клод Жиру попал в сферу интересов «Каролины», сообщает The Athletic.

Другим претендентом на 34-летнего канадца является «Эдмонтон». Ранее появлялась информация, что Жиру может вернуться в «Филадельфию» или подписать контракт с «Оттавой».

Этим летом форвард выходит на рынок свободных агентов.

В плей-офф Жиру в составе «Флориды» провел 10 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. «Пантеры» уступили «Тампе» в серии второго раунда (0-4).