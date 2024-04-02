Тарасенко набрал три очка за период в третий раз в карьере

Российский форвард «Флориды» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:6).

Тарасенко набрал такое количество баллов в третьем периоде в третий раз в карьере и впервые с 12 марта 2016 года. Тогда форвард сделал дубль и отдал голевую передачу за «Сент-Луис» в третьем периоде матча против «Анахайма» (5:2).

В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл за «Флориду» 12 матчей и набрал 9 (5+4) очков.