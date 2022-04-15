Кузнецов сыграет с «Торонто», Орлов пропустит встречу из-за травмы

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Россиянин пропустил дневную раскатку, из-за плохого самочувствия, но попал в заявку на матч, сообщает журналист Саманта Пелл.

А вот российский защитник «Столичных» Дмитрий Орлов пропустит встречу. Он не восстановился после травмы.

В этом сезоне на счету Кузнецова 72 (23+49) очка в 70 матчах. Орлов набрал 30 (11+19) результативных баллов в 68 играх.

Отметим, что место в воротах «Кэпиталз» в матче против «Торонто» займет Илья Самсонов.