Тарасенко будет тренироваться в первом звене «Сент-Луиса»

Игроки «Сент-Луиса» возобновили групповые тренировки. Хоккеисты готовятся к плей-офф Кубка Стэнли.

Российский форвард Владимир Тарасенко наигрывается в первой тройке, сообщает в Twitter журналист Луи Корач. Он занимается в звене с Джейданом Шворцем и Брэйденом Шенном.

#stlblues lines for first group:



Schwartz-Schenn-Tarasenko

MacEachern-Sundqvist-Steen

Kostin-Barbashev-Poganski



Gunnarsson-Pietrangelo

Scandella-Parayko

Mikkola-Walman



Binnington

Husso — Lou Korac (@lkorac10) July 16, 2020

Из-за серьезной травмы плеча 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счет 10 (3+7) очков.