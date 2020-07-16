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Тарасенко будет тренироваться в первом звене «Сент-Луиса»

18:13
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Игроки «Сент-Луиса» возобновили групповые тренировки. Хоккеисты готовятся к плей-офф Кубка Стэнли.

Российский форвард Владимир Тарасенко наигрывается в первой тройке, сообщает в Twitter журналист Луи Корач. Он занимается в звене с Джейданом Шворцем и Брэйденом Шенном.

Из-за серьезной травмы плеча 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счет 10 (3+7) очков.

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