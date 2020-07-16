Тарасенко будет тренироваться в первом звене «Сент-Луиса»
18:13
Игроки «Сент-Луиса» возобновили групповые тренировки. Хоккеисты готовятся к плей-офф Кубка Стэнли.
Российский форвард Владимир Тарасенко наигрывается в первой тройке, сообщает в Twitter журналист Луи Корач. Он занимается в звене с Джейданом Шворцем и Брэйденом Шенном.
Из-за серьезной травмы плеча 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счет 10 (3+7) очков.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...