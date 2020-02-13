«Тампа» в связи с травмой Кучерова вызвала Волкова из АХЛ
06:19
«Тампа-Бэй» вызвал их фарм-клуба российского нападающего Александра Волкова. «Лайтнинг» сделали это в связи с травмой другого российского нападающего — Никиты Кучерова.
В составе «Сиракуьюз Кранч» в этом сезоне Волков сыграл в 35 матчах АХЛ и набрал 24 (6+18) очков. В НХЛ он в 8 встречах выходил на лед и отметился голевой передачей.
We have recalled Alex Volkov from the @SyracuseCrunch. https://t.co/auIhAYxE0V— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 12, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...