«Тампа» в связи с травмой Кучерова вызвала Волкова из АХЛ

«Тампа-Бэй» вызвал их фарм-клуба российского нападающего Александра Волкова. «Лайтнинг» сделали это в связи с травмой другого российского нападающего — Никиты Кучерова.

В составе «Сиракуьюз Кранч» в этом сезоне Волков сыграл в 35 матчах АХЛ и набрал 24 (6+18) очков. В НХЛ он в 8 встречах выходил на лед и отметился голевой передачей.