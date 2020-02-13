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«Тампа» в связи с травмой Кучерова вызвала Волкова из АХЛ

06:19
Александр Волков. Фото nhl.com
Александр Волков. Фото nhl.com
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«Тампа-Бэй» вызвал их фарм-клуба российского нападающего Александра Волкова. «Лайтнинг» сделали это в связи с травмой другого российского нападающего — Никиты Кучерова.

В составе «Сиракуьюз Кранч» в этом сезоне Волков сыграл в 35 матчах АХЛ и набрал 24 (6+18) очков. В НХЛ он в 8 встречах выходил на лед и отметился голевой передачей.

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