«Баффало» обыграл «Филадельфию», Так оформил хет-трик

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3.

В составе «Сэйбрз» хет-трик оформил Алекс Так, еще по голу забили Кайл Окпосо, Джордан Гринвэй и Джефф Скиннер. У «Флайерз» дубль оформил Морган Фрост, еще одну шайбу забросил Трэвис Конекны.

После этого матча «Баффало» с 81 очком занимает 10-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.