"Тампа" победила "Рейнджерс", Кучеров набрал 80-е очко в сезоне

"Тампа" на выезде обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.

Россиянин в этой игре сделал 1 передачу и достиг отметки в 80 (22+58) очков в сезоне. Форвард провел на льду 19 минут и завершил встречу с показателем "+1". Кучеров продолжает лидировать в бомбардирской гонке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Тампа-Бэй" - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Гурд - 13 (Макдона, Жозеф), 6:51 - 0:1. Чернак - 1 (Кэллахэн, Пакетт), 24:41 - 0:2. Стэмкос - 28 (Хедман, Кучеров), 28:33 - 0:3. Цуккарелло - 9 (Зибанежад, Крайдер), 36:17 - 1:3. Хэйс - 11 (бол., Зибанежад, Лундквист), 46:49 - 2:3.

Вратари: Лундквист (57:41) - Доминге.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 33 (8+9+16) - 23 (6+13+4).

Наши: Бучневич (21.10/1/0), Наместников (13.05/2/-1) - Кучеров (18.59/1/+1).

3 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.