«Тампа» победила «Бостон», Кучеров и Сергачев забили по голу

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Тампа-Бэй» — 3:5. На счету защитника гостей Михаила Сергачева 2(1+1) очка, «+1», 2 броска в створ и 2 силовых приема за 29.05 на льду. У Никиты Кучерова гол в пустые ворота, 2 минуты штрафа и 4 броска за 20.27. Андрей Василевский отразил 35 бросков из 38.

У Брэда Маршана, Патриса Бержерона и Давида Пастрняка по «-4». Чех забил гол и вышел на первое место в снайперской гонке.