«Тампа» обыграла «Вегас», у Василевского 27 сэйвов

«Тампа» выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Лайтнинг» одержали четвертую победу кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Никита Кучеров сделал две голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Пойнт — 19 (Кучеров, Чернак), 10:57 — 1:0. Каррье — 6 (Макнэбб, Икин), 15:42 — 1:1. Джонсон — 13 (Чирелли, Палат), 17:57 — 2:1. Штястны — 16 (Маршессо, Макнэбб), 43:47 — 2:2. Стэмкос — 24 (Пойнт, Кучеров), 50:36 — 3:2. Киллорн — 21 (п.в., Палат), 59:15 — 4:2.

Вратари: Василевский — Флери (57:53 — 59:15).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 18 (8+5+5) — 29 (11+10+8).

Наши: Кучеров (16.16/1/+1), Сергачев (23.05/0/-1) — -.

5 февраля. Тампа. Amalie Arena.