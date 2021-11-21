Три очка Шаранговича принесли «Нью-Джерси» победу над «Тампой»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 5:3.

В составе «Дэвилз» 3 (2+1) очка набрал белорусский форвард Егор Шарангович. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска, защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

После этого матча «Нью-Джерси» с 19 победами занимает восьмое место в Восточной конференции, «Тампа» с 21 очком — на шестой строчке.