Кучеров признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», Сергачев — вторая звезда

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (6:4).

30-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард «Ойлерз» Дерек Райан, оформивший дубль.

В текущем сезоне Кучеров провел 17 матчей, в которых набрал 27 (13+14) очков. У 25-летнего Сергачева 13 (2+11) очков в 18 играх.