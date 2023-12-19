«Тампа-Бэй» сыграет с «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 20 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Лайтнинг» набрал 33 очка и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Блюз» с 31 баллами располагаются на 9-й строчке Западной конференции.

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