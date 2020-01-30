«Тампа-Бэй» обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров отдал две передачи

«Тампа-Бэй» обыграла «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ. Лидер атак «Лайтнинг» россиянин Никита Кучеров отдал две голевых передачи. Одноклубник Михаил Сергачев очков не набрал, как и форвард «Кингз» Николай Прохоркин.

Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 32 броска из 34.

В других встречах «Калгари» в серии буллитов переиграл «Эдмонтон», а «Ванкувер» одолел «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Тоффоли — 13 (бол., Кемпе, Копитар), 6:44 — 1:0. Иафалло — 11 (Браун, Мартинес), 21:18 — 2:0. Джонсон — 12 (Палат, Чирелли), 25:48 — 2:1. Стэмкос — 21 (Кучеров, Пойнт), 31:58 — 2:2. Чернак — 4 (Кучеров, Стэмкос), 44:13 — 2:3. Стэмкос — 22 (п.в., Пойнт, Киллорн), 59:59 — 2:4.

Вратари: Куик (58:16) — Василевский.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (12+10+12) — 24 (5+12+7).

Наши: Прохоркин (15.00/0/0) — Кучеров (18.59/3/+1), Сергачев (17.37/2/0).

30 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм — 21 (Лучич, Хэмоник), 1:01 — 0:1. Ямамото — 4 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 25:48 — 1:1. Манджапане — 9 (Беннетт), 33:05 — 1:2. Чейссон — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 34:41 — 2:2. Манджапане — 10 (Ткачак, Андерссон), 39:15 — 2:3. Беннинг — 1 (Расселл, Нил), 51:49 — 3:3.

Победный буллит: Монахэн.

Вратари: Смит — Риттих.

Штраф: 16 — 22.

Броски: 34 (17+11+4+2) — 28 (12+10+4+2).

30 января. Эдмонтон. Rogers Place.

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы: Хертл — 16 (Майер, Диллон), 4:15 — 1:0. Хьюз — 6 (Бозер, Танев), 11:08 — 1:1. Бернс — 10 (Торнтон, Лабанк), 25:57 — 2:1. Майерс — 5 (Миллер, Хьюз), 42:36 — 2:2. Виртанен — 15 (бол., Пирсон, Годетт), 47:00 — 2:3. Саттер — 6 (Бигл, Миллер), 47:59 — 2:4. Пирсон — 15 (п.в., Хорват, Эрикссон), 58:50 — 2:5.

Вратари: Джонс (57:24 — 58:50) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (14+14+12) — 25 (7+6+12).

30 января. Сан-Хосе. SAP Center.