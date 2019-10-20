«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо», в середине второго периода счет 1:4. В составе гостей хет-трик оформил Тайсон Джост, также отличился Габриэль Ландескуг. В начале второго периода голкипер «молний» Андрей Василевский пропустил 3 гола менее чем за 3 минуты.

В пяти матчах российский голкипер пропускал 2,58 шайбы в среднем за игру, отражая 92,07% бросков.

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