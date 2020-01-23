Талисман «Филадельфии» обвиняется в нападении на 13-летнего ребенка
Болельщик «Филадельфии» Крис Гринвелл утверждает, что талисман клуба по кличке Гритти ударил его 13-летнего сына Брэндона на специальном мероприятии, прошедшем в ноябре в «Уэллс Фарго Центр», сообщает Inquirer. По его словам, ребенок игриво похлопал талисмана по голове после того, как была сделана фотография, после чего Гритти встал со стула и «погнался за Брэндоном, после чего ударил моего сына так сильно, как мог».
Официальные лица признались, что видеозаписи инцидента нет, так как в в этом районе арены камеры наблюдения сфокусированы на других местах. Также в письме, полученном Гринвеллом, утверждается, что было проведено расследование, которое включало в себя интервью с Гритти. Однако не было найдено ничего, что могло бы подтвердить обвинения.
Сам же Гринвелл признался, что все, что он хотел, это извинения и нечто особенное для сына. Он написал заявление в полицию 21 декабря.
A Flyers season ticket holder claims Gritty punched his son in the back. Comcast Spectacor, the owner of the team, says there's no video of the incident. Now Philly police say an «investigation is active and on-going.»— Christian Hetrick (@_Hetrick) January 22, 2020
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