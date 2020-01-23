Талисман «Филадельфии» обвиняется в нападении на 13-летнего ребенка

Болельщик «Филадельфии» Крис Гринвелл утверждает, что талисман клуба по кличке Гритти ударил его 13-летнего сына Брэндона на специальном мероприятии, прошедшем в ноябре в «Уэллс Фарго Центр», сообщает Inquirer. По его словам, ребенок игриво похлопал талисмана по голове после того, как была сделана фотография, после чего Гритти встал со стула и «погнался за Брэндоном, после чего ударил моего сына так сильно, как мог».

Официальные лица признались, что видеозаписи инцидента нет, так как в в этом районе арены камеры наблюдения сфокусированы на других местах. Также в письме, полученном Гринвеллом, утверждается, что было проведено расследование, которое включало в себя интервью с Гритти. Однако не было найдено ничего, что могло бы подтвердить обвинения.

Сам же Гринвелл признался, что все, что он хотел, это извинения и нечто особенное для сына. Он написал заявление в полицию 21 декабря.