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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 771-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Twitter

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Александр Овечкин. Овечкин обошел Дворжака по матчам в НХЛ и занимает 83-е место

36-летний россиянин забросил 771 шайбу в лиге. По этому показателю Овечкин занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 30 голов, на 1-е — 123.

Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 771-го гола Овечкина. Текущее положение

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