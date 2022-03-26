Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 771-го гола Александра
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
36-летний россиянин забросил 771 шайбу в лиге. По этому показателю Овечкин занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 30 голов, на 1-е — 123.
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|02:00
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Баффало – Вашингтон
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|02:00
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Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
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Виннипег – Коламбус
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