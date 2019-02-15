Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников назвал любимых игроков в НХЛ. 18-летний россиянин проводит первый сезон в североамериканской лиге.
– Кто ваши любимые игроки в НХЛ? Кому вы симпатизируете?
– Трудный вопрос, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Свечникова. – В принципе, за всеми слежу, все русские игроки нравятся. Никита Кучеров, Евгений Кузнецов – за ними интересно смотреть.
– А за такими "стариками", как Овечкин?
– Ну, конечно, интересно – он забивает каждую игру!
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/tete-a-tete-with-andrei-svechnikov/c-304813884
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