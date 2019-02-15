Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников назвал любимых игроков в НХЛ. 18-летний россиянин проводит первый сезон в североамериканской лиге.

– Кто ваши любимые игроки в НХЛ? Кому вы симпатизируете?

– Трудный вопрос, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Свечникова. – В принципе, за всеми слежу, все русские игроки нравятся. Никита Кучеров, Евгений Кузнецов – за ними интересно смотреть.

– А за такими "стариками", как Овечкин?

– Ну, конечно, интересно – он забивает каждую игру!