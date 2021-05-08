Сутер о Капризове: «Он в огне! Пусть продолжает!»

Защитник «Миннесоты» Райан Сутер высказался о победной шайбе российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова в овертайме матча против «Анахайма» (4:3 ОТ).

«Он — реально очень хороший игрок. В каждом матче делает что-то разное, особенное. Находит пути, чтобы оказывать влияние на ход поединка. Это показывает, форвардом какого калибра может быть Кирилл. Мы видим, что Капризов в огне. И пусть продолжает в том же духе!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Сутера.

В сезоне-2020/21 Капризов провел 53 матча за «Миннесоту», на его счету 49 (27+22) очков.