Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал нападающий «Аризоны» Конор Гарлэнд, на счету которого 3 (1+2) очка в матче против «Сан-Хосе» (5:2).

Вторая звезда — российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 2 (1+1) очка в игре против «Анахайма» (4:3 ОТ). На счету хоккеиста победный гол в овертайме.

Первой звездой дня признан нападающий «Далласа» Джо Павелски, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Тампой» (5:2).