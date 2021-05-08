Капризов стал второй звездой дня в НХЛ
10:10
Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.
Третьей звездой дня стал нападающий «Аризоны» Конор Гарлэнд, на счету которого 3 (1+2) очка в матче против «Сан-Хосе» (5:2).
Вторая звезда — российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 2 (1+1) очка в игре против «Анахайма» (4:3 ОТ). На счету хоккеиста победный гол в овертайме.
Первой звездой дня признан нападающий «Далласа» Джо Павелски, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Тампой» (5:2).
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