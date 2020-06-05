НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Старший сын вниманием не обделен». Овечкин вместе с сыном играют с собакой

20:23
Сергей и Александр Овечкины с собакой. Фото Instagram
Сергей и Александр Овечкины с собакой. Фото Instagram
Теги:

Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила видео, как хоккеист вместе со старшим сыном Сергеем играют с собакой.

«Старший сын вниманием не обделен», — подписала Овечкина видео в сториз Instagram.

Сергей Овечкин родился у Анастасии и Александра 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир