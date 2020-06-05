«Старший сын вниманием не обделен». Овечкин вместе с сыном играют с собакой

Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила видео, как хоккеист вместе со старшим сыном Сергеем играют с собакой.

«Старший сын вниманием не обделен», — подписала Овечкина видео в сториз Instagram.

Сергей Овечкин родился у Анастасии и Александра 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.