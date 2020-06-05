«Старший сын вниманием не обделен». Овечкин вместе с сыном играют с собакой
20:23
Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила видео, как хоккеист вместе со старшим сыном Сергеем играют с собакой.
«Старший сын вниманием не обделен», — подписала Овечкина видео в сториз Instagram.
Овечкин, Овечкин и собака. pic.twitter.com/TcFgwIgW8y— Великий Твитсби (@greattvetor) June 5, 2020
Сергей Овечкин родился у Анастасии и Александра 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.
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