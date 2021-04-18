Североамериканский канал Sportsnet оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

Канал на официальной странице в Twitter выложил видео гола российского форварда.

«Капризов — голевая машина! Обладатель «Колдер Трофи» уже известен?» — говорится в посте.

Kirill Kaprizov is a scoring machine. ?



Is he a ? to win the Calder? ? pic.twitter.com/eT5yM1cKYO — Sportsnet (@Sportsnet) April 18, 2021

В активе россиянина стало 36 (17+19) очков в 43 матчах регулярки, что является повторением рекорда новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ.