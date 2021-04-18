Sportsnet: «Капризов — машина! Обладатель «Колдер Трофи» уже известен?»
09:55
Североамериканский канал Sportsnet оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).
Канал на официальной странице в Twitter выложил видео гола российского форварда.
«Капризов — голевая машина! Обладатель «Колдер Трофи» уже известен?» — говорится в посте.
В активе россиянина стало 36 (17+19) очков в 43 матчах регулярки, что является повторением рекорда новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ.
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