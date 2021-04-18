Бучневич стал первым игроком в истории «Рейнджерс», который сделал хет-трик в день рождения

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3). Он стал первым игроком в истории команды из Нью-Йорка, которому удалось отметиться хет-триком в свой день рождения.

«Если честно, я об этом даже не думал, — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. — Я просто пытался провести хорошую игру, помочь команде победить. Спасибо большое за поздравление! Мы вот с Панарой думали, какой следующий рекорд побить? Уже устали их всех бить! Ну а получилось, что этот.

Мы понимаем, что не имеем права сейчас терять очки, поэтому с самого начала старались контролировать игру. Надо забивать быстрый гол, лучше вести матч. Так мы и сделали, а при счете 4:3 забросили еще две шайбы. Конечно, концовка получилась нервной. Но это нам урок, что не стоит выпускать игру из-под контроля. И тогда все будет нормально».

Павел — лучший снайпер «Рейнджерс», его команда одержала три победы подряд, в последних 10 матчах набрала 16 очков из 20 возможных.