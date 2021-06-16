Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов получил повреждение во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ против «Тампы». На 14-й минуте с ним столкнуся нападающий Брейден Пойнт. Игрока наказали удалением на 2 минуты.

На льду вместо Варламова появился другой россиянин Илья Сорокин. Он отыграл до конца первого периода, сделав 6 сэйвов за 6 минут 50 секунд игрового времени.

В начале второго периода в ворота вернулся Варламов, которому была оказана медицинская помощь.