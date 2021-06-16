Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сорокин заменил Варламова в первом периоде матча «Тампа» — «Айлендерс»

04:29

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов получил повреждение во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ против «Тампы». На 14-й минуте с ним столкнуся нападающий Брейден Пойнт. Игрока наказали удалением на 2 минуты.

На льду вместо Варламова появился другой россиянин Илья Сорокин. Он отыграл до конца первого периода, сделав 6 сэйвов за 6 минут 50 секунд игрового времени.

В начале второго периода в ворота вернулся Варламов, которому была оказана медицинская помощь.

Читайте также

Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Франция обыграла Германию на Евро-2020, Хуммельс забил в свои ворота
Не дно. Шоу Бузовой и Губерниева — лучшее, что пока было на ТВ во время Евро-2020
Евро-2020: результаты матчей 15 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд