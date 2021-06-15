Защитник «Далласа» Хэнли перенес успешную операцию

Защитник «Далласа» Джоэл Хэнли перенес успешную операцию по восстановлению мышц пресса и поясницы. Хоккеист полностью успеет восстановиться к началу сезона-2021/2022, сообщает сайт клуба.

Joel Hanley underwent successful surgery today to repair a core muscle injury



He is expected to be fully recovered for the 2021-22 season pic.twitter.com/HmGln8670u — Dallas Stars (@DallasStars) June 15, 2021

В минувшем сезоне Хэнли провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отдал в них восемь результативных передач. Его показатель полезности по итогам сезона «+6».