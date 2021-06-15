Защитник «Далласа» Хэнли перенес успешную операцию
15 июня 2021, 23:48
Защитник «Далласа» Джоэл Хэнли перенес успешную операцию по восстановлению мышц пресса и поясницы. Хоккеист полностью успеет восстановиться к началу сезона-2021/2022, сообщает сайт клуба.
В минувшем сезоне Хэнли провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отдал в них восемь результативных передач. Его показатель полезности по итогам сезона «+6».
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