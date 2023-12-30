Сорокин стал второй звездой матча «Айлендерс» — «Вашингтон»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).

Голкипер отразил 26 из 27 бросков, пропустив единственную шайбу лишь на последней минуте третьего периода.

Первой звездой встречи стал форвард «островитян» Жан-Габриэль Пажо, набравший 4 (2+2) очка.

Третья звезда матча — еще один нападающий «Айлендерс» Жюльен Готье, у которого 3 (2+1) очка.