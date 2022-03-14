«Миннесота» уступила «Нэшвиллу», пропустив шесть шайб. У Капризова «-4»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 2:6.

В составе «Уайлд» форвард Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-4», у защитника Дмитрия Куликова «-2».

После этого матча «Миннесота» и «Нэшвилл» набрали по 72 очка и расположились на 5-м и 6-м местах в Западной конференции.