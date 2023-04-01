Соколов набрал два очка и не реализовал буллит в матче за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступил «Сиракьюз» со счетом 5:6.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов набрал 2 (1+1), но не реализовал бросок в серии буллитов.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 65 матчей в АХЛ, в которых набрал 55 (19+36) очков.