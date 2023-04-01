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Сегодня, 08:16

Аскаров отразил 43 броска в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 6:3.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 43 броска из 46. Благодаря этой победе «Милуоки» вышел в плей-офф.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 43 матча в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 111 шайб при 91,4 процента отраженных бросков.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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