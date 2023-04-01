Аскаров отразил 43 броска в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 6:3.
Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 43 броска из 46. Благодаря этой победе «Милуоки» вышел в плей-офф.
В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 43 матча в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 111 шайб при 91,4 процента отраженных бросков.
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|1.04
|02:00
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Баффало – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|1.04
|03:00
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Виннипег – Детройт
|6 : 2
|1.04
|05:00
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Ванкувер – Калгари
|4 : 5 ОТ
|1.04
|05:30
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Аризона – Даллас
|2 : 5
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|
Нэшвилл – Сент-Луис
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|
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