Аскаров отразил 43 броска в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 6:3.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 43 броска из 46. Благодаря этой победе «Милуоки» вышел в плей-офф.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 43 матча в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 111 шайб при 91,4 процента отраженных бросков.