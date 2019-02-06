СМИ: "Панарин может перейти в команду из "Флориды"

Известный инсайдер НХЛ Боб Маккензи поделился информацией насчет того, в каком клубе может оказаться нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.

– На мой взгляд, существует огромный список команд, где мог бы продолжить карьеру Панарин, - сказал Маккензи в интервью Winnipeg`s TSN. - Насколько я понимаю, хоккеист заинтересован в переходе в любой клуб из штата Флорида. Помимо этого он может оказаться в крупной команде восточного побережья, к примеру в "Рейнджерс".



Были признаки того, что Панарин может вернуться в ряды "Чикаго Блэкхоукс". Не думаю, что Артемия привлекает вариант с канадскими командами, хотя ему нравится идея с переходом в клуб "Оригинальной шестёрки". Я бы не стал исключать вариант с "Детройтом" с учётом того, что в прошлом российские игроки регулярно защищали цвета этого клуба. У Панарина обширный список, но мне кажется, что для 10-12 команд лиги двери уже закрыты.

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