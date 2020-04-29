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Следующий сезон НХЛ может начаться в декабре

13:24
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НХЛ должна продлить период самоизоляции игроков как минимум до 15 мая. Предыдущий период, объявленный лигой, истекает 30 апреля, сообщает The Athletic.

Идея отсрочки начала следующего сезона до декабря обсуждалась НХЛ с клубами. Лига все еще надеется провести полноценный сезон с 82 играми, даже если придется начать в декабре.

Это означает отмену Матча звезд, сокращение перерыва на рождественские каникулы, создание плотного календаря. В результате регулярный чемпионат закончится в мае, а плей-офф — в июле.

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