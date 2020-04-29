Следующий сезон НХЛ может начаться в декабре

НХЛ должна продлить период самоизоляции игроков как минимум до 15 мая. Предыдущий период, объявленный лигой, истекает 30 апреля, сообщает The Athletic.

Идея отсрочки начала следующего сезона до декабря обсуждалась НХЛ с клубами. Лига все еще надеется провести полноценный сезон с 82 играми, даже если придется начать в декабре.

Это означает отмену Матча звезд, сокращение перерыва на рождественские каникулы, создание плотного календаря. В результате регулярный чемпионат закончится в мае, а плей-офф — в июле.