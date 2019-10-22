«Слава Богу, что он не говорил о «Феррари». Бобровский шутит об обмене номера с Ватрано

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский опубликовал в своем Instagram фотографию с одноклубником, нападающим Фрэнком Ватрано. 31-летний вратарь угостил 25-летнего американца обедом из ресторана быстрого питания, вином и подарил ему часы.

Бобровский подписал контракт с «Пэнтерз» в июле 2019-го. Вскоре после этого Ватрано объявил об обмене. Нападающий «Флориды» написал в соцсетях, что отдал свой 72-й номер новому голкиперу команды за часы Rolex и обещание, что Бобровский будет в течение сезона платить за него в ресторане.

— У нас тут бутылка вина, часы Rolex, обед из Макдональдса и два счастливых человека! P.S: слава Богу, что он не говорил о Феррари, — подписал фото Бобровский.

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