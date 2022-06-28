Голкипер фарм-клуба «Чикаго» дисквалифицирован на два матча за неприличные жесты

Голкипер фарм-клуба «Чикаго» Алекс Лайон дисквалифицирован на два матча. Такое наказание он получил за неприличные жесты в адрес соперников после завершения пятого матча серии финала Кубка Колдера против «Спрингфилда», сообщает сайт АХЛ.

В последнем матче финала «Чикаго» победил в гостях со счетом 4:0. После финальной сирены Лайон позволил себе оскорбительные жесты в адрес скамейки соперников.

В составе «Чикаго» выступают два россиянина — вратарь Петр Кочетков и нападающий Василий Пономарев. Кочетков принял участие в 6 матчах плей-офф, он пропустил заключительную игру финальной серии. У Пономарева 6 (1+5) очков в 18 встречах Кубка Колдера, в сегодняшней игре форвард не отличился результативными действиями.