«Тампа» хочет продлить контракты с Руттой, Палатом и Полом

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен Брисбуа рассказал, что клуб хочет продлить контракты с защитником Яном Руттой и нападающими Ондржеем Палатом и Ником Полом.

«Я уже связался со всеми тремя их агентами и провел предварительные обсуждения за последние 36 часов. Знаю, что все трое хотели бы остаться здесь, и мы хотели бы оставить их», — цитирует пресс-служба клуба Брисбуа.

В минувшем сезоне Пол набрал 14 (5+9) очков в 21 игре регулярного чемпионата НХЛ, Рутта набрал 18 (3+15) очков в 76 играх регулярки и 5 (1+4) очков в 17 играх плей-офф, а Палат набрал 49 (18+31) очков в регулярке и 21 (11+10) очко в плей-офф.