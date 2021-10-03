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«Сиэтл» не предложил контракт экс-форварду «Питтсбурга»

16:16
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«Сиэтл» не стал предлагать полноценный контракт экс-форварду «Питтсбурга» Скотту Уилсону. 29-летний хоккеист находился в клубе на просмотре, сообщает сайт «Кракен».

В минувшем сезоне Уилсон провел 8 матчей в АХЛ за «Сиракьюз» и набрал 3 (1+2) очка.

Всего в НХЛ канадец сыграл 193 игры и отметился 51 (20+31) баллом за результативность. В сезоне-2016/17 Уилсон выиграл Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга».

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Иван Шитик все материалы автора

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