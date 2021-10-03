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Руководство НХЛ хочет провести встречу с голкипером «Вегаса»

16:14
Робин Ленер. Фото Getty Images
Робин Ленер. Фото Getty Images
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Руководство НХЛ намерено вызвать на встречу голкипера «Вегаса» Робина Ленера, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Ранее швед открыто заявил, что Ассоциация игроков НХЛ должна вмешаться в ситуацию вокруг бывшего капитана «Баффало» Джека Айкела.

Клуб недавно лишил его капитанства. Между «Сэйбрс» и игроком сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска.

Ленер призывал игроков объединиться и заступиться за своего коллегу, а также расритиковал лигу за то, что она допустила такую ситуацию.

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Иван Шитик все материалы автора

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