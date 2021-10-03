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«Оттава» отправила нападающего Соколова в фарм-клуб

16:30
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«Отава» отправила ряд игроков в фарм-клуб. В их число попал и российский нападающий Егор Соколов.

21-летний форвард был выбран «Сенаторз» на драфте-2020 под общим 61-м номером. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 35 матчей и набрал 25 (15+10) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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