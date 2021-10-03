«Оттава» отправила нападающего Соколова в фарм-клуб

«Отава» отправила ряд игроков в фарм-клуб. В их число попал и российский нападающий Егор Соколов.

1/3 Roster update: The #Sens have released the following players from training camp. The group will report to @BellevilleSens training camp Monday:



Jonathan Aspirot

Jacob Bernard-Docker

Max Guenette

Mark Kastelic

Kevin Mandolese

Cole Reinhardt

Egor Sokolov

Lassi Thomson — Sens Communications (@Media_Sens) October 3, 2021

21-летний форвард был выбран «Сенаторз» на драфте-2020 под общим 61-м номером. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 35 матчей и набрал 25 (15+10) очков.