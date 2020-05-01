Сибрук сообщил о ходе восстановления после двух операций

Защитник «Чикаго» Брент Сибрук? продолжает восстановление от операций на плече и бедре. Хоккеист надеется, что скоро сделает новый шаг в реабилитации.

— Чувствую себя замечательно, просто прекрасно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Сибрука. — Ситуация движется в правильном направлении.

Я по-прежнему надеюсь, что смогу выйти на лед или хотя бы покататься на роликовых коньках, что как никогда актуально в нынешнем мире с закрытыми аренами. Я прогрессировал достаточно успешно и сейчас с нетерпением жду воссоединения с командой и возможности кататься, как и все остальные.