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Сибрук сообщил о ходе восстановления после двух операций

06:04

Защитник «Чикаго» Брент Сибрук? продолжает восстановление от операций на плече и бедре. Хоккеист надеется, что скоро сделает новый шаг в реабилитации.

— Чувствую себя замечательно, просто прекрасно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Сибрука. — Ситуация движется в правильном направлении.

Я по-прежнему надеюсь, что смогу выйти на лед или хотя бы покататься на роликовых коньках, что как никогда актуально в нынешнем мире с закрытыми аренами. Я прогрессировал достаточно успешно и сейчас с нетерпением жду воссоединения с командой и возможности кататься, как и все остальные.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/seabrook-healing-hopes-to-take-next-step/c-316783248

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