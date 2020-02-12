Защитник «Монреаля» Ши Уэбер завершил сезон из-за травмы. Об этом сообщил североамериканский инсайдер Ник Кипреос. По его словам, игроку предстоит операция, а его будущее находится под вопросом.

Уэбер получил травму 6 февраля в матче с «Нью-Джерси».

— Источники сообщают, что Уэбер из-за травмы закончил сезон и его будущее под вопросом. Полученная травма связана с ногой, на которой в 2018 году ему уже проводили операцию. Новая операция неизбежна, — написал Кипреос в Twitter.

В этом сезоне Уэбер провел 55 матчей, в которых набрал 34 (13+21) очка при показателе полезности «-8».