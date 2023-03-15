Шестеркин выиграл 30 матчей с «Рейнджерс» в четвертом сезоне подряд и повторил достижение Лундквиста

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 31 по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:3).

Россиянин одержал 30-ю победу в нынешнем сезоне.

Шестеркин выиграл как минимум 30 матчей в составе «Рейнджерс» в четырех сезонах подряд. Он стал первым вратарем ньюйоркцев после Хенрика Лундквиста, которому это удалось. Лундквист одерживал минимум 30 побед с «Рейнджерс» с сезона-2013/14 по сезон-2016/17.