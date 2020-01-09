Шестеркин — в воротах «Рейнджерс» в матче с «Нью-Джерси»
Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Для него это вторая встреча в НХЛ. Встреча пройдет сегодня ночью (начало — 03.00 по московскому времени).
В предыдущей игре с «Колорадо» (5:3) Шестеркин пропустил после первого же броска, однако за игру смог отразить 29 бросков.
В текущем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 23 матчах за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке. Для него этот вызов в основу «Нью-Йорка» стал первым в карьере.
Igor starting, officially. Lindgren in, officially. DQ said they will talk after the game about a plan for Hajek, who is close to returning.— Colin Stephenson (@ColinSNewsday) January 9, 2020