Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Для него это вторая встреча в НХЛ. Встреча пройдет сегодня ночью (начало — 03.00 по московскому времени).

В предыдущей игре с «Колорадо» (5:3) Шестеркин пропустил после первого же броска, однако за игру смог отразить 29 бросков.

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 23 матчах за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке. Для него этот вызов в основу «Нью-Йорка» стал первым в карьере.